Сугробы стремительно тают: экстренные службы начали готовиться к возможным подтоплениям

Машины едут вразвалку, пешеходам тоже нелегко - после мощных зимних снегопадов с весенним потеплением Камчатка уходит под воду. Горы некогда высотой с двухэтажный дом тают на глазах. Резиновые и, что важно, высокие сапоги - тренд последних двух недель. Но и эта обувь не гарантия того, что ноги останутся сухими. Глубину лужи предсказать невозможно. Когда и куда уйдут вешние воды для жителей Петропавловска-Камчатского - большой вопрос.

Пока ливневки в снежном плену, жители пытаются сами расчистить дворы. Алексей Свирин выходит с лопатой каждый день. Но снежную кашу разгребать еще и разгребать. А впереди потепление, прогнозируют синоптики. Причем по всей стране. В зоне риска - как минимум 16 российских регионов. После аномальных снегопадов мощное половодье ждут в Приволжском и Центральном федеральных округах. Первые подтопления уже заметили в Подмосковье.

Пока уровень воды позволяет делать красочные кадры. Впрочем, реки могут подняться стремительно - как это уже бывало не раз. На этот случай спасатели советуют дачникам собрать документы и аптечку, ценные вещи перенести на чердак. Сделать это лучше заранее.

В ближайшие дни в столичном регионе будет стоять солнечная погода. К концу недели воздух прогреется до плюс 13.