Выяснилось, зачем Пашинян звонил в Кремль

Президент России Владимир Путин провел в понедельник, 23 марта, телефонный разговор с главой правительства Армении Николом Пашиняном. Беседа состоялась по инициативе Еревана.

Как уточняет пресс-служба Кремля, стороны обсуждали различные аспекты дальнейшего развития двусторонних отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах.

Произошло это вскоре после того, как армянские СМИ приписали Еревану обращение к Евросоюзу за помощью в формировании группы противодействия "гибридным угрозам" со стороны России. Утверждалось, что Армения намерена воспользоваться опытом президентских выборов в Молдове, где специалисты из Европы занимались "противостоянием России в инфополе".

Глава евродипломатии Кая Каллас вслед за этим пообещала, что Брюссель не оставит Армению наедине с иностранным вмешательством — демократии, находящиеся "под давлением", могут рассчитывать на Европу.

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что наша страна заинтересована в том, чтобы Армения оставалась суверенным государством. Москва не ставит под сомнение право Еревана самостоятельно выбирать ориентиры во внешней политике и готова наращивать сотрудничество, пусть даже это не всем нравится.