Запад должен сделать так, чтобы "у русских не было награды за эту войну". Такое заявление сделал утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский.

Рассуждая о результатах встречи представителей Соединенных Штатов и Украины, предводитель киевского режима потребовал гарантии безопасности для своей страны такого уровня, чтобы они "были достаточными для мира — для надежного мира".

В противном случае, утверждает Зеленский, существует риск "вернуться к войне через несколько месяцев или лет" (цитаты по "Лента.ру").

Ранее председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что Зеленский до сих пор не стал мишенью для российских бойцов в ходе СВО, потому что нужен живым — не только России, но и всему миру. Все должны увидеть, "кого бывшая американская администрация и нынешние европейские руководители вообще-то поддерживали".

В Министерстве иностранных дел России отмечали, что неонацистский режим Владимира Зеленского превратился в одного из основных экспортеров нестабильности по всему миру. Москва неоднократно предупреждала о рисках, которые влечет за собой предпринятая странами НАТО и ЕС масштабная милитаризация Украины.