Ученые объяснили, что мешает россиянам жить до 120 лет

Современная медицина не способна радикально замедлить или остановить процессы старения. Такое неутешительное признание сделал российский вирусолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский.

По словам ученого, "библейские 120 лет остаются самой известной цифрой в дискуссии о человеческом долголетии", однако пока перспектива увеличения продолжительности жизни до этой цифры остается туманной. Профессор напомнил, что люди старше 110 лет встречаются крайне редко, а каждый подтвержденный случай сверхдолголетия становится предметом углубленного исследования.

Лидский пояснил, что "разговор о пределе жизни сверхдолгожителей сегодня идет не вокруг массового опыта, а вокруг единичных рекордов и попыток понять, что именно они говорят о возможностях человеческого организма". Говорить о массовом дожитии людей даже до 120 лет пока сложно, тем более — до 150 лет, цитирует заявление вирусолога ТАСС.

Между тем руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев признал, что "на сегодняшний день, конечно, не существует какого-то рецепта или единой формулы, которая бы гарантировала достижение 120 лет", хотя и имеются единичные прецеденты.

Эксперт подчеркнул, что наиболее важным фактором для долгой и здоровой жизни является здоровый образ жизни на протяжении всех этапов. Генетика, безусловно, также играет важную роль. Однако важно помнить, что на продолжительность и качество жизни сильно влияет окружающая среда и социально-экономические условия: чистый воздух, безопасное жилье, образование, финансовая стабильность.

Свое мнение о продлении жизни человека высказал и руководитель лаборатории биосенсорных технологий Института медицины и медицинских технологий Новосибирского государственного университета Сергей Кулемзин. По его словам, "правильная коррекция работы иммунной системы для предотвращения избыточного воспаления совершенно точно продлевает жизнь".

Как пояснил ученый, необходимо "достичь такого уровня и фундаментальной биологии, и практической медицины, чтобы мы могли адресно убирать ненужные воспалительные процессы, оставляя нужные". Огромную помощь в этом способна оказать клеточная инженерия и технологии рекомбинантных антител — это методы, которые позволяют искусственно создавать антитела, специфичные к антигенам.