Любой конфликт заканчивается договоренностью. Об этом напомнила в понедельник, 23 марта, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как уточнила чиновница, в случае с международными конфликтами речь идет о "международно оформленной" договоренности — например, в виде капитуляции одной из сторон: "Это что? Конечно, договоренность — подписанная, оформленная, заверенная" (цитата по ТАСС).

Этому предшествовало заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский якобы готов договариваться с Россией об урегулировании конфликта и подписании мира — осталось, по словам Рютте, довести это до сведения россиян и убедиться, что они также готовы к сотрудничеству.

Сам Зеленский при этом призвал сделать так, чтобы "у русских не было награды за эту войну". Он также потребовал гарантий безопасности для Украины такого уровня, чтобы они "были достаточными для мира — для надежного мира".

Москва многократно подчеркивала, что спецоперация на Украине будет продолжаться до полного достижения поставленных целей. Предпочтительным является дипломатический способ решения задач, но если Киев продолжит упорствовать, российские бойцы добьются своего военным путем.