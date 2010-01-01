Финляндии необходимо без промедления предпринять шаги для налаживания отношений с Россией. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Как написал эксперт в социальной сети X, требуется открыть восточную границу Финляндии с целью нормализации отношений с Москвой.

Наряду с этим Малинен призвал официальный Хельсинки в одностороннем порядке прекратить оборонное сотрудничество с киевским режимом, а также потребовать от Вашингтона вывести свои войска с финской земли и "четко заявить Центральному командованию ВС США, что никакое нападение на Россию не может быть предпринято на нашей территории" (цитаты по РИА Новости).

Ранее бывший министр иностранных дел Финляндии Пааво Вяюрюнен заявлял, что финская экономика только выиграет, если власти североевропейского государства решат открыть границу с Россией. Это даст возможность возобновить торговлю и экономическое сотрудничество, что обеспечит Финляндии быстрый экономический рост и создание рабочих мест, причем не нарушит санкций.

Жители Финляндии между тем признаются, что продолжают работать в России, несмотря на закрытую границу. В частности, финны выезжают на работу на Сайменский судоходный канал, который был арендован Финляндией у СССР в 1962 году. В 2010 году договор продлили еще на 50 лет. На территории действует российское законодательство, но инфраструктура принадлежит Финляндии.