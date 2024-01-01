Путин запретил выдворять иностранцев, воевавших в ВС России

Российский лидер Владимир Путин подписал поправки об ограничении административного выдворения иностранцев и лиц без гражданства, которые проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах России.

Согласно поправкам, запрещается в качестве административного наказания высылать из России иностранцев, которые участвовали в боевых действиях в составе российских Вооруженных сил или воинских формирований. Выдворение для них должно быть заменено штрафом или обязательными работами.

В отдельных ситуациях — если иностранец нарушил законодательство во время каких-либо соревнований или турниров — вместо выдворения из России может быть назначено наказание в виде запрета посещать спортивные мероприятия на срок до семи лет, уточняет "Интерфакс".

Тему выдворения иностранных граждан, которые в качестве добровольцев воевали в рядах российской армии, подняли на высшем уровне еще в 2024 году. Александр Хинштейн, в то время являвшийся депутатом Госдумы, рассказал, что добровольцу из Сербии Александру Йокичу, который сражался за интересы России в зоне СВО, в случае депортации на родину грозит до 25 лет тюрьмы.

В итоге в феврале 2025 года Госдума приняла поправки в российское законодательство, запрещающие выдавать другим государствам иностранцев, которые проходили службу по контракту в Вооруженных силах России и участвовали в боевых действиях в составе российской армии.