Иран пообещал Трампу несколько сюрпризов: "Смотри только на небо"

Президенту США Дональду Трампу в ближайшее время следует "смотреть только на небо, биржевые котировки и цены на нефть", не отвлекаясь. Об этом предупредили американского лидера в понедельник, 23 марта, информированные источники.

Трамп заявил, что велел Пентагону отложить на пять дней удары по энергетической инфраструктуре Ирана, которыми угрожал исламской республике за отказ подчиниться требованиям Вашингтона. Свое решение политик мотивировал "успешными переговорами", которые якобы велись между сторонами в последние два дня.

Однако в Иране утверждают, что ни малейших контактов не было, а Трамп просто пытается манипулировать рынками ради снижения цен на нефть. Спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф, которого цитирует "Коммерсантъ", опроверг информацию о переговорах с представителями США. Он назвал подобные сообщения "фейковыми новостями, направленными на манипулирование рынками".

В итоге, как сообщает агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник, Иран приготовил несколько сюрпризов для Дональда Трампа и порекомендовал ему не отвлекаться в ближайшее время.

Трамп между тем уточнил, что пока Соединенные Штаты общаются с представителями Ирана по телефону, однако Вашингтон рассчитывает уже в скором времени провести очную встречу с властями исламской республики. Однако Министерство иностранных дел Ирана, как сообщает РИА Новости, подчеркнуло, что Тегеран не проводил переговоров с американцами, хотя и получил послания от посредников о желании Вашингтона начать консультации.

Ситуацию не оставили без внимания в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Москва следит за множеством противоречивых заявлений, которые были сделаны сегодня по переговорам по Ирану. Российская сторона по-прежнему рассчитывает на скорейшее урегулирование ближневосточного конфликта.