Решение вопроса о нефтепроводе "Дружба" затягивается - и обрастает новыми скандалами

Еврокомиссия отказалась давать комментарии о проблемах миссии ЕС по инспекции нефтепровода "Дружба". Она находится сейчас в Киеве, но специалистам не дают разрешение на осмотр транспортной системы.

Украинские власти в конце февраля заблокировали поставки российской нефти в Венгрию и Словакию, утверждая, что "Дружба" якобы повреждена. Еврокомиссия не предпринимала никаких действий для возобновления транзита, в результате чего Будапешт и Братислава публично обвинили Киев во лжи и в сговоре с еврочиновниками.

Явно решение вопроса затягивается до выборов в Венгрии, которые пройдут 12 апреля. И вокруг них разворачиваются новые скандалы.

Репортаж Елены Макаровой