Взрыв, за ним другой. Контратака мобильных штурмовых групп ВСУ в Днепропетровской области сорвана. Это заслуга группировки "Восток". Радикалы долго готовились, чтобы закрепиться на новых рубежах. И рассчитывали сделать это быстро. Даже обзавелись несколькими мотоциклами и квадроциклами, чтобы преодолевать бездорожье на скорости. Но наши военные оказались на шаг впереди. План врага разгадали и долго следили с воздуха, когда тот сделает первый шаг. В нужный момент всю заготовленную неприятелем мощь столь же молниеносно обернули против него самого, подорвав и технику, и боекомплект.

"Южная" группировка войск работает на константиновском направлении ДНР. В их распоряжении теперь тяжелый беспилотник "Гекса-кран" отечественного производства. БПЛА способен поднимать и сбрасывать противотанковые мины. Такие с легкостью уничтожают блиндажи и укрепрайоны противника.

За нестандартную угловатую форму этот барражирующий боеприпас беспилотного типа именуют "Кубом". Оснащенный осколочно-фугасным зарядом, столь же прямолинейно и резко как и его название, способен уничтожить легкобронированную технику или даже укреплённый опорник ВСУ. А вот уже "Куб" в работе. При подлете к цели беспилотник переходит в вертикальное пикирование, нанося тем самым значительно больший урон по сравнению с горизонтальным попаданием.

Иван Бигма, начальник пресс-центра группировки "Запад": "Подразделения ГВ "Запад" улуч тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 2-й механизированной, штурмовой бригадам, бригаде теробороны и бригаде нацгвардии в районах Студенок, Старого Каравана, Светогорска, Новосинова, Шийковки, Боровой, Красного Лимана и Коровьего Яра. Потери противника составили до 180 военнослужащих, танк, БМП, 20 авто и артиллерийское орудие. Уничтожена станция РЭБ и склад боеприпасов".

Наши военные поделились деталями того, как был взят Красноармейск. Обнародованы уникальные кадры. Крупный населенный пункт освободили еще 1 декабря прошлого года. Но готовились к этой операции 6 месяцев. Младший сержант Владислав Ивикеев командовал штурмовым отрядом, который и водрузил российский флаг после освобождения. Ивикеев - Герой России - рассказывает: перед тем как начать атаку, рискуя собственными жизнями, выявляли огневые точки в городе прямо у врага под носом.

На добропольском направлении нашим штурмовым отрядам помогают расчеты ударных FPV-дронов. Уничтожили живую силу противника, бронированная техника, легковые автомобили, тяжелые коптеры, а также оборудование связи и ретрансляторы формирований ВСУ. Причем эти цели были не только на переднем крае линии боевого соприкосновения, но и в тыловых районах противника.