Мишустин обсудил с вьетнамским коллегой торгово-экономическое сотрудничество

23 марта в Доме правительства глава кабмина Михаил Мишустин провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, который находится в Москве с официальным визитом.
В ходе встречи обсудили торгово-экономическое сотрудничество. В прошлом году взаимный товарооборот Москвы и Ханоя увеличился на 5,7%. В том числе благодаря соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом. Между странами растут взаимные инвестиции, реализуются масштабные проекты в промышленности и энергетике, транспортной инфраструктуре и сельском хозяйстве.
В январе прошлого года глава российского кабмина сам был с визитом во Вьетнаме. Тогда стороны подписали комплексный план сотрудничества на период до 2030 года. И сейчас по линии правительств двух обеспечивается эффективное исполнение достигнутых на высшем уровне договоренностей.
Мишустин: "По итогам сегодняшних переговоров подписывается межправительственное соглашение о сооружении первой атомной электростанции на территории Вьетнама. Создание атомной станции даст мощный импульс развитию сотрудничества в смежных областях – высоких технологиях, фундаментальных и прикладных научных исследованиях. Уверен, что этот проект станет новым символом российско-вьетнамской дружбы. В нефтегазовой сфере – в развитие межправительственных договоренностей – "Зарубежнефть" и "Петровьетнам" заключили соглашения, которые позволят перейти к практической реализации проектов по разработке месторождений на территории России и Вьетнама.
Фам Минь Тинь: "За прошедшее время традиционно дружественные отношения и всеобъемлющее стратегическое партнерство наших стран, как мы знаем, хорошо продвинулись. Вы посетили Вьетнам в январе прошлого года, и сегодня я от имени правительства Вьетнама посещаю Россию. Это большое достижение и отличный стимул для развития отношений наших стран, для того чтобы расширять и укреплять наши отношения и вывести их на высокий уровень".