Мишустин обсудил с вьетнамским коллегой торгово-экономическое сотрудничество

23 марта в Доме правительства глава кабмина Михаил Мишустин провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, который находится в Москве с официальным визитом.

В ходе встречи обсудили торгово-экономическое сотрудничество. В прошлом году взаимный товарооборот Москвы и Ханоя увеличился на 5,7%. В том числе благодаря соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом. Между странами растут взаимные инвестиции, реализуются масштабные проекты в промышленности и энергетике, транспортной инфраструктуре и сельском хозяйстве.

В январе прошлого года глава российского кабмина сам был с визитом во Вьетнаме. Тогда стороны подписали комплексный план сотрудничества на период до 2030 года. И сейчас по линии правительств двух обеспечивается эффективное исполнение достигнутых на высшем уровне договоренностей.