Врачи пока не смогли вернуть Лерчек зрение: новые подробности о состоянии блогера

Блогер Валерия Чекалина, которая находится под следствием за незаконное выведение денежных средств за рубеж, прошла первую химиотерапию и иммунную терапию. Лечение Лерчек получает от онкологического заболевания — после рождения четвертого ребенка у интернет-звезды выявили рак желудка, причем уже на четвертой стадии.

Как написал в социальных сетях отец новорожденного Луис Сквиччиарини, Чекалиной предстоит пройти всего девять таких стадий лечения — уже в скором времени будет начата вторая химиотерапия.

Результаты уже есть: болевой синдром в ноге отступает после лучевой терапии. Однако, как рассказал Сквиччиарини, решить проблемы со зрением пока не удается. Правый глаз Лерчек все еще не видит полностью.

Зато эмоциональное состояние Валерии, по словам ее возлюбленного, внушает оптимизм: "Она всё равно всегда улыбается и не унывает". Лерчек благодарит всех своих подписчиков за поддержку, подчеркнул Сквиччиарини.

Защита Валерии Чекалиной ранее пожаловалась на действия правоохранительных органов. Согласно заявлению адвокатов блогера, полицейские не разрешали Лерчек посещать лечебные учреждения, ссылаясь на требования режима домашнего ареста. Однако в МВД подчеркнули, что это не соответствует действительности: подследственной не препятствовали в посещении врача и удовлетворяли не раз поступавшие от нее запросы на посещение государственных больниц. Отказывали Чекалиной лишь два раза, когда она захотела посетить коммерческие организации.