Пассажир чудом выжил при падении лифта в Казани: пугающее видео из кабины

Прокуратура Советского района Казани проводит проверку по факту сообщений средств массовой информации о травмировании человека из-за неисправности лифта. Об этом рассказали в понедельник, 23 марта, в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Как сообщается в MAX-канале "Экстренный вызов 112", лифт в многоэтажном доме внезапно начал падать. В момент обрушения кабину тряхнуло с такой силой, что находившийся в лифте мужчина упал на пол. С потолка посыпались обломки обшивки. К счастью, лифт остановился, пролетев несколько этажей.

Пассажир выжил, но получил травмы и из злосчастной кабины буквально выполз. Источники отмечают, что мужчину с травмами увезли в больницу.

Прокуратура оценит исполнение законодательства при оказании услуг по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирном доме. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

За два дня до этого инцидента финансовый директор Щербинского лифтостроительного завода Сергей Фирстов заявил ТАСС, что современный лифт не способен упасть с 10 этажа и "разбиться в лепешку". Эксперт пояснил, что предусмотрено множество систем безопасности: "Есть ограничители скорости, ловители, тормозные канаты — достаточно большое количество физических систем, которые сработают даже при отключении электричества".

В итоге даже при въедливом изучении сообщений о случаях аварий с лифтами "мы нигде не найдем случай, при котором лифт упал с 10 этажа, пролетел их все и разбился в лепешку", подчеркнул Фирстов. Он заверил, что лифт недаром считается самым безопасным средством вертикального транспорта.

С последним утверждением мог бы поспорить легендарный диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Евгений Кочергин. В 2016 году его дочь Ирина погибла в результате падения лифта в жилом комплексе "Алые паруса". До трагедии Ирина активно пыталась навести порядок с обслуживанием лифтов, но в итоге стала жертвой халатности.