Самолет ВВС Колумбии с более чем 100 военными потерпел крушение

Военно-транспортный самолет колумбийских Военно-воздушных сил потерпел крушение. На борту воздушного судна в это время находились более сотни солдат.

Информацию об авиакатастрофе подтвердил министр обороны Колумбии Педро Анульфо Санчес. Речь идет о самолете Hercules C-130 производства американской компании Lockheed Martin.

По предварительным сведениям, борт поднялся с аэродрома, расположенного недалеко от колумбийско-перуанской границы. По неизвестной пока причине самолет потерпел крушение в районе населенного пункта Пуэрто-Легисамо.

BluRadio утверждает, что как минимум 20 человек, находившихся на борту, сумели спастись. Однако официально количество жертв и выживших пока не приводится. Глава Минобороны подчеркнул лишь, что "все протоколы оказания помощи пострадавшим и их семьям активированы".

Между тем американские власти подтвердили гибель четверых американских военных. Речь идет о членах экипажа самолета-заправщика KC-135 Stratotanker, потерпевшего крушение в воздушном пространстве Ирака. В CENTCOM опровергали предположения о том, что причиной крушения самолета мог стать вражеский или дружественный огонь в условиях военной операции США против Ирана.