США определились с датой завершения войны против Ирана

Американцы намереваются добиться соглашения об урегулировании конфликта с Ираном уже к 9 апреля. Об этом рассказали в понедельник, 23 марта, осведомленные источники в Израиле.

Как завили собеседники портала Ynet, Соединенные Штаты "наметили 9 апреля как день окончания войны", но до этого дедлайна "еще 21 день для войны и переговоров".

Выбор даты имеет обоснование. По словам источников, завершение боевых действий на Ближнем Востоке к указанному дню позволило бы президенту США Дональду Трампу прибыть на празднование Дня независимости Израиля 21-22 апреля, чтобы получить от израильских властей высокую государственную награду.

Ранее источники рассказали, что Центральное командование США запросило у Пентагона дополнительный персонал для поддержки военных операций против Ирана как минимум на 100 дней, а вероятно — до сентября. Операция США против Ирана "Эпическая ярость" может продолжаться значительно дольше обещанных Дональдом Трампом четырех недель, поскольку Вашингтон недооценил масштабные последствия войны, развязанной против Ирана.

Между тем в Иране заявили, что президенту США Дональду Трампу в ближайшее время следует "смотреть только на небо, биржевые котировки и цены на нефть", не отвлекаясь. Спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф опроверг информацию о переговорах с представителями Соединенных Штатов и назвал подобные сообщения "фейковыми новостями, направленными на манипулирование рынками".