Пять человек получили травмы в результате страшного ДТП в Калининградской области

Серьезная авария произошла в Гурьевске Калининградской области. Пять человек, включая двоих несовершеннолетних, получили травмы после того, как в остановку, где стояли люди, влетела иномарка.

Машину, которая сбила пешеходов, вынесло с дороги после столкновения с другим автомобилем. Но очевидцы утверждают, что водитель - молодой человек - просто не остановился на красный. Наехал на людей и потом влетел в аптеку - павильон сейчас частично разрушен. Машина остановилась только после того, как врезалась в фонарь. И это, по словам свидетелей, помогло избежать более серьезных последствий.

Оба водителя также в числе пострадавших.