Путин гарантировал россиянам право на доход с пенсионных взносов

Президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации".

Как сообщает пресс-служба Кремля в понедельник, 23 марта, в законодательстве закреплен порядок отражения на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица средств резерва Фонда пенсионного и социального страхования по обязательному пенсионному страхованию в качестве чистого финансового результата, полученного от размещения страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

Эта норма действует в том случае, если уплаченные страхователем в отчетном квартале страховые взносы не были направлены на размещение в связи с возвратом излишне уплаченных страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

Ранее сообщалось, что Минфин предлагает внести изменения в программу долгосрочных сбережений — срок, по истечении которого можно получить деньги государственного софинансирования без потерь, хотят увеличить с одного года до пяти лет. В Госдуме объяснили эту инициативу тем, что пенсионеры восприняли новую систему как вклад с очень высокой доходностью: люди вступают в программу, получают софинансирование от государства и сразу закрывают договор, забирая всю сумму.

Между тем доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что российское законодательство предусматривает ряд льгот для пенсионеров, о которых знают не все. Для оформления таких мер поддержки нужно обращаться в Социальный фонд.