Неутешительный прогноз на лето дали москвичам: и грозы с ливнями, и жара

Неустойчивость погодных условий в столичном регионе будет прослеживаться и весной, и летом. Об этом предупредил в понедельник, 23 марта, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам эксперта, "говорить о том, что лето будет однородно теплым — такого говорить нельзя по определению". Обещать и чрезвычайно жаркое лето специалист не стал, хотя "один из месяцев — я не буду уточнять, какой — совершенно определенно будет".

Шувалов пообещал, что в Москве будет прослеживаться "размашистая синусоида в погоде", которая "совершенно определенно" будет сопровождаться сильными ливнями или грозами, сообщает РИА Новости.

На этом фоне специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что уже к концу текущей недели в Москву придет майское тепло — воздух прогреется до 15-18 градусов. Однако после заката тепло в Москве "будет улетучиваться", а из-за легких ночных заморозков на лужах будет появляться тонкая пленка льда.

Ранее климатолог, академик Российской академии наук Владимир Клименко отмечал, что "мы живем в необыкновенно теплую эпоху". Из-за этого привычные сроки наступления весны и лета в Москве и Подмосковье сдвигаются. Летняя погода может установиться не в июне, а уже в мае.

Климатолог Алексей Кокорин, напоминая о глобальном потеплении, допускал, что столицу России при наихудшем сценарии изменения климата на планете могут перенести из Москвы в Сибирь. Эксперт не исключил повышения глобальной среднегодовой температуры на пять градусов относительно конца XIX века.