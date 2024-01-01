Слепаков* поскандалил с русскоязычными пенсионерами в Израиле: "Очень ругались!"

Встреча с русскоговорящими жителями Израиля, эвакуированными из-за боевых действий, обернулась для юмориста Семена Слепакова* (признан в России иностранным агентом и внесен в соответствующий реестр) неприятным инцидентом.

Как рассказал Слепаков* в одном из YouTube-шоу, он приехал с гуманитарной помощью в отель, где поселили русскоязычных пенсионеров. Пожилые люди попросили юмориста исполнить несколько песен, но тот отказался, сославшись на отсутствие гитары. На просьбу выступить а капелла иноагент ответил новым отказом.

Масла в огонь, по утверждению Слепакова*, подлило нарушение графика пожилых израильтян — они слишком долго ждали обеда, были голодны и раздражены. Из-за отказов юмориста петь пенсионеры "очень ругались", поэтому "мы поссорились в конце".

Ранее Семен Слепаков* пытался добиться снятия с него статуса иноагента, однако получил отказ. В 2024 году юморист обжаловал этот отказ в Верховном суде. ВС России изучил жалобу, но не нашел в ней указаний на нарушения, которые могли бы стать поводом к рассмотрению на заседании. В итоге заявителю было отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании.

Между тем бывший премьер-министр России Сергей Степашин отреагировал на стремление многих сбежавших за рубеж сограждан вернуться домой. Политик подчеркнул, что те, кто не признан иноагентами и не обливал грязью Россию, могут принести извинения и вернуться — здесь им ничто не угрожает.

