Шпион под боком: россиянам назвали способ избежать прослушки через умные колонки

Злоумышленники могут задействовать умную колонку в своих преступных целях и следить за потенциальными жертвами через такие устройства. Об этом предупреждает в понедельник, 23 марта, управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ведомство сослалось на специалистов Kaspersky, по данным которых хакеры всё активнее интересуются умными колонками и другими голосовыми ассистентами. Насторожиться нужно, если гаджет включается без команды владельца, а в истории устройства появляется посторонняя активность.

В таких случаях рекомендуется выключить колонку, обновить прошивку и приложения до последних версий, сменить пароль в аккаунте, в которому привязано устройство, на более сложный, сообщает РИА Новости.

Предостережение от МВД прокомментировали в "Яндексе" — там заверили, что до сих пор не фиксировали случаев удаленного взлома умных колонок. Все данные между гаджетом и облачным хранилищем передаются с использованием многоуровневого шифрования, программное обеспечение постоянно обновляют, а доступ к управлению устройством возможен только через подтвержденный аккаунт, цитирует сообщение компании "Коммерсантъ".

Ранее споры в обществе вызвало заявление Роскачества о том, что только физическое отключение микрофона умной колонки поможет сохранить полную приватность. Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что подобные утверждения безответственны и провокационны, поскольку не подтверждены фактами, но провоцируют формирование "безосновательных цифровых фобий среди населения".