ПВО сбила 55 дронов ВСУ в ночь на 24 марта над российскими регионами

Противовоздушная оборона отразила очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО в течение ночи на 24 марта перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, дроны ВСУ минувшей ночью были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской и Курской областями. Украинские беспилотники уничтожены над Липецкой областью, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Часть дронов ликвидирована над территорией Московского региона.

Об уничтожении летевших на Москву беспилотников сообщал в MAX и мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, с полуночи ПВО ликвидировала шесть украинских дронов, направлявшихся к мегаполису. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.