Российская армия в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нашей страны наносит массированный удар по украинским тылам. Приходят сообщения о прилетах "Искандеров" и "Гераней" по меньшей мере в семи областях.

Взрывы гремят в Запорожье, Полтаве, Харькове. Поражена энергетическая инфраструктура на юге Украины.

В зоне спецоперации наши передовые отряды при помощи войск беспилотных систем, артиллерии и авиации продолжают продавливать оборону противника.

В зоне ответственности группировки "Южная" ударно отработала пара "Грачей". Экипажи Су-25 точно поразили живую силу и опорник ВСУ. Пуски ракет вели с малых высот. Как всегда, на высоте и наши "птицы". В Харьковской области операторы FPV-истребителей группировки "Запад" воздушным тараном уничтожили восемь вражеских дронов самолетного типа - среди них "Jupiter Hunter", "Вектор", "Домаха" и "Шарк".

На днепропетровском участке фронта украинский беспилотник-разведчик "Лелеку" поразил расчет ЗРК "Тор-МУ", который обеспечивает надежное прикрытие наших наземных подразделений. В Запорожской области ночную атаку коптеров неприятеля подавили снайперы группировки "Восток". Кроме того, они уничтожили вражескую пулеметную точку, открыв дорогу штурмовым отрядам.

На краснолиманском направлении не дает расслабиться боевикам расчет САУ "Пион". С расстояния более трех десятков километров артиллеристы прямым попаданием ликвидировали очередную цель ВСУ.

Заслуженные награды получили военные медики 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Центр". Им вручены медали "Жукова", "За спасение погибавших", "Луки Крымского", а также ведомственные знаки отличия. Командование поблагодарило личный состав за сотни спасенных жизней наших бойцов.