Новые герои СВО: артиллерист Гавшин и штурмовик Сибиков

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Ефрейтор Андрей Гавшин в составе артрасчета поражал живую силу и технику ВСУ. Когда противник открыл ответный огонь, Гавшин оперативно рассчитал координаты вражеских целей и точно навел орудие. Наши артиллеристы уничтожили два миномета и до десяти боевиков.

Сержант Алексей Сибиков со своей штурмовой группой захватил опорник неприятеля и организовал оборону. Бойцы под командованием Алексея отразили все попытки врага вернуть утраченный рубеж и удерживали позиции до подхода основных сил.