Политолог Камкин о "пяти днях" Трампа: "Забалтывание, пока десант движется через Индийский океан"

Насколько реалистичны заявления Дональда Трампа о возможности скорой сделки с Ираном? Может ли быть так, что подобные заявления - лишь отвлекающий манёвр перед началом новых ударов? Откликнутся ли европейские страны на призыв Вашингтона помочь разблокировать Ормузский пролив?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин.

"Магические пять дней. Именно пять дней требуются американской десантной группировке, которая движется через Индийский океан с Окинавы, для того, чтобы достичь Персидского залива. То есть ведется планомерное стягивание сил и средств для локальных десантных операций на островах либо на иранском побережье - в самом узком месте Ормузского пролива. Так что заявления Трампа - это, на мой взгляд, очередное забалтывание. Говорит он в данном случае исключительно с самим собой", - сказал эксперт.

