Пакистан готов принять у себя переговоры США и Ирана

Исламабад заявил о готовности провести переговоры Вашингтона и Тегерана, если они согласятся. Об этом сообщил представитель МИД Пакистана Тахир Хуссейн Андраби телеканалу CNN.

"Если обе стороны согласны, Пакистан всегда готов провести переговоры", — сказал он.

Ранее телеканал N12 со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что встреча между представителями США и Ирана может состояться в конце текущей недели в Исламабаде.

При этом президент США Дональд Трамп утверждал, что переговоры американской и иранской сторон по прекращению огня на Ближнем Востоке проходили в течение нескольких дней. В МИД исламской республики, в свою очередь, опровергли эту информацию.