Два человека погибли и восемь пострадали при взрыве в жилом доме в Севастополе

Два человека погибли, восемь пострадали из-за взрыва в одном из жилых домов в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"На Корчагина, 14 в жилом доме произошел взрыв, от взрывной волны также пострадал дом №20. Причины и обстоятельства будут устанавливаться. <...> На данный момент, к сожалению, обнаружены двое погибших", — написал он.

Губернатор добавил, что из-за взрыва произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на 1 этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с 1 по 3 этажи. Также в соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах.

На данный момент огонь локализован. Жильцов многоэтажек эвакуировали, для них развернули пункты временного размещения. На месте также работают психологи.