Жертвами крупной авиакатастрофы в Колумбии стали 66 человек

В Колумбии потерпел крушение военно-транспортный самолет. По последним данным, погибли не менее 66 человек. Поисковая операция продолжается.

На борту "Геркулеса" находились около 120 человек - военнослужащие и члены экипажа. Катастрофа произошла на юге страны, вблизи границы с Перу. Самолет упал вскоре после взлета, в полутора километрах от аэродрома. Вспыхнувший пожар вызвал детонацию боеприпасов.

Пострадавшие доставлены в Центральный военный госпиталь Боготы. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. Причины катастрофы выясняются.