Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Техасе

В американском штате Техас произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Сразу после этого на территории НПЗ вспыхнул пожар.

Над городом Порт-Артур поднялся столб чёрного дыма. На место прибыли пожарные расчеты и полиция. О погибших и пострадавших пока не сообщают.

Вероятной причиной инцидента могли стать неполадки в работе промышленного нагревателя. Не исключены выбросы в атмосферу вредных веществ. Жителям рекомендовано не покидать своих домов.

НПЗ - один из крупнейших в США, ежедневно там перерабатывают около 400 тысяч баррелей нефти.