Нежелание киевского режима вести мирные переговоры неизбежно приведет к новым условиям урегулирования со стороны Москвы. Об этом предупредил украинские власти наш постпред при ООН Василий Небензя.

На заседании Совбеза дипломат подчеркнул: за стремлением Зеленского продолжать войну любой ценой стоят его западные спонсоры. Однако участившиеся атаки на мирное население делают их соучастниками государственного терроризма. А безрассудные обстрелы нефтяных танкеров и объектов энергетической инфраструктуры лишь усугубляют кризис в самой Европе.