Нежелание киевского режима вести мирные переговоры неизбежно приведет к новым условиям урегулирования со стороны Москвы. Об этом предупредил украинские власти наш постпред при ООН Василий Небензя.
На заседании Совбеза дипломат подчеркнул: за стремлением Зеленского продолжать войну любой ценой стоят его западные спонсоры. Однако участившиеся атаки на мирное население делают их соучастниками государственного терроризма. А безрассудные обстрелы нефтяных танкеров и объектов энергетической инфраструктуры лишь усугубляют кризис в самой Европе.
"Зеленский буквально ошарашен смещением внимания с Украины и его собственной "героической персоны" на ситуацию с эскалацией на Ближнем Востоке, оказался вне света рампы и отчаянно пытается вернуть к себе внимание. Террористические атаки киевского режима не ослабевают, а, наоборот, только увеличиваются. Не прекращаются нападения и на объекты другой экспортной инфраструктуры, обеспечивающей поставки российского газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Я уже не говорю про перекрытие украинцами нефтепровода "Дружба". Раньше вы, европейцы, голословно обвиняли Россию в энергетическом шантаже. Но если этим не голословно, а реально занимается Украина, в ответ – тишина. Это ведь "другое", - сказал дипломат.