Опубликованы кадры с места взрыва в доме в Севастополе

В Севастополе в многоэтажном жилом доме прогремел мощный взрыв.

ЧП произошло на улице Корчагина, 14. Взрыв обрушил стену и перекрытия с первого по третий этажи, а также привел к возгоранию двух квартир в соседнем доме №20. К настоящему моменту пожар полностью потушен.

Погибли два человека, еще восемь пострадали, сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Для жильцов домов №14 и №20 развернут пункт временного размещения в ближайшей школе. С ними работают психологи.

На месте работают 198 человек и 55 единиц техники. Причины взрыва устанавливаются следственными органами.