Юрист объяснил запрет на вызов сотрудников с больничного

Работодатель не имеет права привлекать сотрудника к работе во время больничного.

Это нарушение права работника на медицинскую помощь и социальное обеспечение, объяснила РИА Новости юрист Марина Воронцова.

Также работодатель не может запретить работнику оформить листок нетрудоспособности.

За привлечение работника к работе в период временной нетрудоспособности юридическому лицу грозит штраф до 50 тысяч рублей, а руководителю - до пяти тысяч рублей.

