Олега Басилашвили подкосила смерть жены

В Санкт-Петербурге простились с Галиной Мшанской. Телеведущая и музыкальный редактор, супруга народного артиста СССР Олега Басилашвили, умерла в ночь на 20 марта на 92-м году жизни.

Закрытое прощание прошло в Никольской церкви на Большеохтинском кладбище. Говорят, это было желание самой Мшанской быть похороненной там, где покоятся ее родственники.

Появился на траурном мероприятии и сам Олег Басилашвили. Говорят, смерть супруги подкосила его. Басилашвили передвигался на инвалидной коляске и даже не смог ничего сказать, хотя и выслушал все добрые слова, сказанные друзьями и близкими.

Однако легендарный актер нашел в себе силы подняться на ноги и отстоять службу в церкви, а потом постоять возле гроба любимой женщины. Он снял головной убор, трижды перекрестился и молча поклонился покойной жене, передает "КП-Петербург".

Напомним, причиной смерти Галины Мшанской стал инфаркт. После перенесенного коронавируса организм телеведущей резко сдал, несколько месяцев она лежала в больнице.

Отметим, что Галина Мшанская была второй супругой Олега Басилашвили. Первой женой известного артиста являлась коллега, актриса Татьяна Доронина. Их брак продлился восемь лет - с 1955 по 1963 г.г.

