Командование ВСУ перебросило в Харьковскую область бойцов погранотрядов. В район Нестерного прибыли наиболее подготовленные боевики, за плечами которых участие в так называемой антитеррористической операции в Донбассе, сообщили в российских силовых структурах.

Речь идет о штурмовых группах 1-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины. Большинство украинских пограничников имеют опыт участия в АТО и причастны к военным преступлениям против мирных жителей Донбасса, передает ТАСС.

Тем временем российские военные отбили железнодорожную станцию в Константиновке в ДНР. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, за последние трое суток ВС России продвинулись на восток и запад от железнодорожного узла, расширив зону контроля.