Юлия Высоцкая вывела в свет Андрея Кончаловского: режиссер сильно изменился

Накануне, 23 марта, в Москве состоялось вручение кинематографической премии "Ника" в театре Моссовета. На торжественной церемонии отметилось множество российских знаменитостей: Павел Прилучный и Зепюр Брутян, Юра Борисов с супругой Анной, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Екатерина Волкова, Константин Хабенский, Владимир Машков, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов и другие.

Особое внимание привлекли актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский. Кинодеятель появился на мероприятии с тросточкой, однако старался держаться: позировал фотографам, улыбался и даже выступил на сцене.

Вот только в Сети многие пользователи обсуждают, что режиссер, которому в этом году исполнится 89 лет, сильно изменился. Если раньше Андрей Кончаловский отличался стройностью и худым лицом, то теперь кинодеятель заметно прибавил в весе и округлился.

Фанаты теряются в догадках, что могло случиться с режиссером. Некоторые комментаторы считают, что любящая супруга просто откормила Андрея Кончаловского. Другие же высказали предположения, что режиссер может страдать неким заболеванием. Третьи не исключают, что у кинодеятеля могут быть проблемы с сердцем.

