"Помогите нам осуществить мечту": зрители ТВЦ собирают средства на лечение Ильи Чебашова

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 4-летнего Ильи Чебашова из Самары. У мальчика смертельный диагноз: нейробластома 4 стадии с поражением правого надпочечника и метастазами. Злокачественную опухоль удалили, но спасти жизнь ребенка может только специальная терапия. Препарат, который не даст опухолевым клеткам вновь атаковать детский организм и поможет закрепить результаты тяжелого лечения, стоит почти полтора миллиона рублей. Родители просят помочь всех неравнодушных.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

В больнице - все время под капельницей и под строгим контролем врачей - Илюша наконец-то улыбнулся. Сбылась мечта - подарили пожарную машину. Илюша родом из Самары. Долгожданный ребенок, первенец. Веселый, сообразительный, здоровый - счастье для мамы и папы.

Тревожные симптомы появились в прошлом году - у мальчика заболела нога, начал прихрамывать. Врачи диагностировали ревматоидный артрит, назначили лечение. Но у Илюши резко поднялась температура, он совсем перестал ходить.

"Стал отказываться от еды. Нога у него очень сильно болела. Он только лежал. Даже в лежачем положении он плакал. Говорил, что она у него болит", - вспоминает мама.

После многочисленных обследований у мальчика обнаружили опухоль между почкой и печенью. А потом поставили страшный диагноз – нейробластома 4 стадии с метастазами.

"Поразило кости, костный мозг, печень, лимфоузлы и оболочку головного мозга. Просто не могла в это поверить, потому что буквально два месяца до этого это был обычный ребенок. Бегал, прыгал", - продолжает мама.

Опухоль врачи удалили, но теперь срочно требуется специальный препарат. Он закрепит результат лечения и поможет Илье победить страшную болезнь. Но стоит спасительное лекарство больше миллиона рублей. Мама умоляет о помощи: "Этот препарат поможет организму бороться, чтобы в дальнейшем этой болезни больше не было у него. Чтобы мы вылечились окончательно и больше никогда не вспоминали об этом".

Илюша устал от больничных палат, постоянных осмотров и лекарств. Под глазами - синяки, на голове - ни волосинки. Он плачет от боли, от тяжелых изнуряющих процедур. Мама сама как тростинка, говорит из последних сил: "Помогите нам , пожалуйста, осуществить нашу мечту и мечту нашего ребенка. Подарить ему счастливое беззаботное детство вне стен больниц. А просто дома, с родными, с друзьями. Мы очень верим и надеемся, что вы нам поможете".

Илюша тоже верит, что наконец выздоровеет, вернется домой и покажет родным свою новую пожарную машинку.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Ильи Чебашова, программа 2537