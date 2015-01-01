Елена Лядова на премии "Ника" сразила стройностью и красотой

В театре Моссовета состоялось ежегодное вручение премии "Ника". На мероприятии отметилось множество знаменитостей, однако особое внимание привлекли к себе актеры Елена Лядова и Владимир Вдовиченков.

Пара редко выходит в свет, поэтому каждое их появление на публике отмечается в СМИ. На сей раз актеры предстали перед камерами в парных образах. И Елена и Владимир предпочли черные наряды. Вдовиченков появился в костюме и даже галстук предпочел в тон. А Лядова нарядилась в лаконичное платье по фигуре на тонких бретелях. Актриса предпочла стильные некричащие ювелирные украшения для завершения образа.

В Сети комментаторы рассыпались в комплиментах артистке. По их мнению, 45-летняя Елена Лядова на премии была одной из самых красивых. Впрочем, некоторые интернет-пользователи сочли, что актриса еще больше похудела. Другие отметили, что Елена так и сияла рядом с Владимиром.

Напомним, Лядова вышла замуж за Вдовиченкова в 2015 году. С тех пор многочисленные поклонники ждут, когда пара объявит о прибавлении в семействе. Однако супруги в браке уже 11 год, но радостного события пока так и не случилось. Отметим, что у Елены и у Владимира от прошлых отношений есть дети.

