Мощный взрыв прогремел ночью в многоквартирном доме в Севастополе. Все подробности

Взрыв произошел на первом этаже пятиэтажки. Ударной волной снесло перекрытие. Территория до сих пор оцеплена. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

Ударной волной выбило окна в соседнем доме. Началось возгорание. Огонь охватил несколько этажей и подъездов. К ликвидации последствий привлекли почти две сотни человек и более 50 единиц техники.

Хозяйка квартиры, где произошел взрыв, погибла. Ее сын числится пропавшим без вести. Тринадцать раненных, в том числе трое детей. Жителей поврежденных домов эвакуировали в пункт временнного размещения в соседней школе. Там с пострадавшими работают психологи МЧС. Тех, чьи квартиры не пригодны для жилья, разместят в пансионате.

Взрыв бытового газа в качестве причины ЧП уже исключили. На месте продолжают работать следователи. Назначен комплекс экспертиз.

В центре города открыт пункт для сбора необходимых вещей. Севастопольцы несут для пострадавших одеяла, теплые вещи и предметы первой необходимости.