Науськиваемому европейскими друзьями киевскому режиму придется уже вскоре столкнуться с новыми условиями урегулирования конфликта. Это заявление делает наш постпред в ООН. Учитывая то, как настойчиво Зеленский и его западные кураторы требуют притормозить с темой мира на Украине, а российская армия продвигается по всей линии боевого соприкосновения, по-другому просто не может быть.

"Зеленский буквально ошарашен смещением внимания с Украины и его собственной "героической персоны", криворожский актер погорелого театра не мог упустить момент и не попытаться получить дивиденды с трагических событий на Ближнем Востоке. Зеленский тут же засуетился и начал предлагать свою "помощь". Он пытается любой ценой напомнить о своей "полезности" западным кураторам, а то, не дай Бог, денежки, которые он регулярно складывал в свой карман и карманы своих присных, утекут в далекий от Украины залив. Очевидно, что для Киева сегодня важнее быть вовлеченным в любую войну, чем искать пути к миру у себя дома", - сказал Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН.

Не помог вернуть фокус внимания Зеленскому даже европейский тур под названием: "Не забывайте обо мне". Вот и заседание Совбеза ООН, созванное украинской стороной на этой неделе, неслучайно, говорит Небензя. При этом все упорно молчат о том, что ВСУ бьют по медицинским, социальным учреждениям и жилым домам. Как это было в Брянске в начале марта. Удар тогда нанесли британо-французскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. А атаки беспилотниками по энергообъектам, которые снабжают ресурсами в том числе и европейские страны, стали уже нормой для украинских неонацистов. И это в то время, когда мир охватил энергетический кризис.

Вместе с тем Киев блокирует и важнейшую нефтяную артерию – трубопровод "Дружба", ссылаясь на некие поломки. Евроинспекцию, которая приехала разобраться в ситуации, уже неделю не допускают до объекта.

"Раньше Вы, европейцы, голословно обвиняли Россию в "энергетическом шантаже". Но если этим не голословно, а реально занимается Украина, в ответ – тишина. Это ведь "другое"", - продолжил Небензя.

Пример того, как работает тактика двойных стандартов в Брюсселе, – слова главы еврокомиссии, переживающей о перекрытии Ормузского пролива из-за конфликта на Ближнем Востоке. Даже гигантские ценники на европейских заправках для Урсулы фон дер Ляйен - не аргумент в пользу сотрудничества с Москвой.

Российский президент и не уговаривает. В начале марта Владимир Путин поручил правительству совместно с энергокомпаниями проработать вопрос экспорта природного газа на перспективные торговые площадки. Отказа от российской энергетики ударил по Европе больно, сообщает глава РФПИ Кирилл Дмитриев. И экономические потери уже превышают полтора триллиона евро. Дальше будет только хуже.

"Поскольку цены на газ в ЕС выросли примерно на 100%, общие потери могут превысить 3 триллиона евро к концу года, что приведет к деиндустриализации и краху", - указал Дмитриев.

С ним согласен и премьер Венгрии, который все еще борется за российские дешевые энергоресурсы, в интересах своей страны блокируя не только санкции против Москвы, но и многомиллиардные кредиты Киеву. Орбан убежден: деньги Украина никогда не вернет.

"Деньги венгров могут уйти на Украину в виде займа, и, таким образом, Брюссель ввергнет нашу страну в долг на несколько поколений. Они сделают наших детей и внуков долговыми рабами", - добавил венгерский премьер.

Но, кажется, европолитики готовы пойти и на это во имя идеи нанести России стратегическое поражение.