На фоне таинственных "переговоров" на Ближнем Востоке снова звучат сирены воздушной тревоги

Необходимость новых ударов по Ирану и Ливану решил объяснить премьер-министр Израиля Нетаньяху: "Я разговаривал с нашим другом президентом Трампом. Он считает, что существует возможность использовать значительные достижения ЦАХАЛ и армии Соединенных Штатов для реализации целей войны посредством соглашения - соглашения, которое будет защищать наши жизненно важные интересы. Параллельно мы продолжаем наносить удары как по Ирану, так и по Ливану. Мы наносим удары по ракетной программе и ядерной программе и продолжаем наносить тяжелый урон "Хезболле".

Америка и Израиль, похоже, уже решили, кто будет править Ираном. Politico сообщает, что на этот пост якобы выбрали спикера парламента Мохаммад-Багера Галибафа. Президент США сигнализирует о переходе от военного давления к завершению через переговоры, которые Вашингтон и Тегеран якобы вели последние два дня: "Основываясь на содержании и тональности этих глубоких и конструктивных бесед, которые продолжатся и на этой неделе, я дал указание отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный срок при условии успеха текущих встреч и обсуждений".

Речь о пятидневном моратории. И никаких подробностей о том, кто и с кем переговаривался. Условия сделки Трамп также обозначил: отказ Ирана от разработки ядерного оружия. Однако власти Ирана считают эти заявления провокацией. Официальный представитель МИД заявил лишь о том, что они получили от неких "дружественных стран" определенные послания. И ответили на них "в соответствии с принципиальной позицией государства". А все движения Трампа, по мнению иранских властей, – это лишь попытки повлиять на цены на нефть. И выиграть время.

После заявлений Трампа к вечеру понедельника цена на "черное золото" опустилась до 90 долларов за баррель. Правда, потом снова поднялась до 100 с лишним. А Тегеран постоянно напоминает об ответе. Который в НАТО воспринимают как удар по всей энергосистеме альянса.

На фоне этих таинственных "переговоров" на Ближнем Востоке снова звучат сирены воздушной тревоги. Ночью Иран нанес новые массированные удары по еврейскому государству: взрывы раздавались в Тель-Авиве и Хайфе. Беспилотниками атакованы стратегические объекты в союзных США Кувейте и Саудовской Аравии.

По мнению экспертов, контроль над Ормузским проливом станет ключевым эпизодом в этом конфликте. Пока этот козырь на руках у Ирана. Но, по данным американских СМИ, к берегам Исламской республики уже направляется новая группа десантных кораблей и боевая авиация США.