Собянин: Московские метростроители разработали новый метод сборки щитов

Московские метростроители разработали уникальный метод сборки тоннелепроходческих комплексов. Как рассказал в социальных сетях мэр столицы Сергей Собянин, инновационную технологию применили на участке Троицкой линии - между станциями "Новомосковская" и "Сосенки".

Инженерам пришлось работать в очень стесненных условиях - протяженность котлована была в три раза меньше необходимой. Чтобы выйти из сложной ситуации, для монтажа машины использовали систему конвейеров, которые собирают грунт в специальный накопитель, а затем при помощи грейфера его поднимают на поверхность.

Благодаря такому решению в котловане осталось место для безопасного передвижения рабочих.