Дептранс предупредил о перекрытиях движения в столице 24 марта

Москвичам и гостям столицы рекомендуют пересесть 24 марта с личного автотранспорта на общественный. На некоторых улицах Москвы сегодня перекрыто движение, сообщили в столичном департаменте транспорта.

По данным дептранса, временные локальные перекрытия ожидаются во вторник в ЦАО, САО и СВАО. Уже закрыто движение на внутренней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на внешней стороне Садового кольца в районе Сухаревской площади, на проспекте Мира в районе дома 127 по направлению в центр.

Перекрыто движение также на съезде с улицы Валаамская на Дмитровское шоссе, на Дмитровском и Коровинском шоссе по направлению в центр в районе станции метро "Селигерская". Автомобилистам советую воспользоваться общественным транспортом – либо заранее планировать маршрут и оставлять больше времени на дорогу. О причинах перекрытия не сообщается.