ФСБ предотвратила теракты в Москве и Подмосковье

Федеральная служба безопасности предотвратила серию терактов в Москве и Подмосковье, которые готовили украинские спецслужбы.

Боевики планировали атаковать критически важные объекты, а также представителей органов власти, военнослужащих Минобороны и сотрудников правоохранительного блока.

Как уточнили в ведомстве, теракты должны были быть осуществлены с применением СВУ и БПЛА.

Кроме того, сорвана попытка украинских спецслужб приобрести БПЛА на одном из предприятий Москвы.

В Москве задержан гражданин иностранного государства 1994 года рождения. Он был задействован в организованном спецслужбами Украины контрабандном канале поставки на территорию России средств поражения из Польши транзитом через Беларусь.