Первая группа спутников "российского Starlink" выведена на орбиту

Первые 16 спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет" выведены на орбиту. Успешный запуск провела компания "Бюро 1440" 23 марта в 20 часов 24 минуты, передает ТАСС.

Это первый пакетный запуск космических аппаратов низкоорбитальной группировки связи российской аэрокосмической компании, которая входит в "ИКС Холдинг". В сообщении компании подчеркивается, что спутники были успешно выведены на опорную орбиту и отделились от ракеты-носителя "Союз-2.1б". Аппараты взяты под управление ЦУП "Бюро 1440".

Проект "Бюро 1440" называли "российским Starlink". Система обеспечит высокоскоростной доступ в интернет - до 1 Гбит/с - в любой точке планеты. Разработка от экспериментальных аппаратов до запуска серийных спутников заняла 1000 дней. На первом этапе планируется запустить 300 спутников для создания базового покрытия, на втором — расширить группировку до 950 аппаратов.