Лукашенко впервые собрался в гости к Ким Чен Ыну

Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Корейскую Народно-Демократическую Республику запланирован на 25-26 марта. Белорусский лидер посетит КНДР впервые, сообщает "Пул Первого".

По данным близкого к первому лицу Беларуси издания, центральным мероприятием визита Лукашенко станет его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Стороны намерены обсудить весь спектр белорусско-корейских отношений. Лидеры двух стран определят основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные проекты.

Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Путин и Лукашенко заострили внимание на реализации совместных взаимовыгодных проектов, обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.