"Мне стало стыдно": Дарья Мороз рассказала о побеге и Богомолове

Дарья Мороз считается одной из самых востребованных и необычных актрис в отечественном кинематографе и театре. Не так давно она попробовала себя в качестве режиссера. Дарья уверена, что в этой сфере нельзя стоять на месте, нужно постоянно развиваться.

"Лет через шесть после окончания института я поняла, что то, чему меня научили, перестало работать. Я была востребована, снималась, играла в театре – и вдруг встала на сцене и осознала: я делаю все по схеме, но я не живая. Я забита рамками одной школы и не могу через них пробиться к зрителю. Мне стало стыдно", - призналась Мороз.

Именно в то время актриса познакомилась с режиссером Константином Богомоловым, который впоследствии стал ее мужем и отцом дочери Анны. По словам Дарьи, тот показал ей совершенно другой метод работы над ролью. Примечательно, что ее отец, режиссер Юрий Мороз, холодно воспринимал творческие наработки Константина Богомолова.

"Режиссеры вообще редко договариваются, потому что каждый из них – отдельный мир. Каждый собирает команду, которая подходит именно под его миропонимание, под его ощущение профессии. Это абсолютно нормально. Папе, например, не всегда была близка методика "ничего не играем, просто существуем". Ему это казалось неинтересным. А для Кости, наоборот, табу – когда артист именно "играет", а не живет в органике. Разные режиссерские подходы", - заключила актриса.

Несколько дет назад Дарья Мороз преподавала в Школе-студии МХАТ, однако, по ее признанию, "сбежала оттуда", передают "Ведомости". "Тогда мне показалось, что ответственность чрезмерна: скажешь что-то не то, а студенты запомнят на всю жизнь. Сейчас я к этой ответственности готова", - заявила Мороз.

