Стало известно, что первым делом сделал Митволь после выхода на свободу

Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный за хищение более 900 миллионов рублей, вышел на свободу.

Срок наказания экс-чиновника завершился 24 марта 2026 года с учётом времени, проведенного в СИЗО, - то есть 2,5 года. Митволь наказание в исправительной колонии в подмосковной Коломне.

В первую очередь после освобождения Митволь встретился со своей 88-летней матерью, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Шолохов. Женщина имеет инвалидность второй группы.

Бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя задержали в московском аэропорту "Внуково" в июне 2022 года. Его обвинили в мошенничестве при строительстве красноярского метро на сумму около 900 миллионов рублей.

В сентябре 2023 года его приговорили к 4,5 года колонии общего режима. Кроме того, он должен вернуть государству 771 миллион рублей.