Силовые ведомства Москвы и области перевели на усиленный режим. Речь идет о подразделениях ФСБ, МВД и Росгвардии. Они приведены в повышенную готовность ради предотвращения диверсий и терактов в столичном регионе, говорится в сообщении Федеральной службы безопасности.

В спецслужбе подчеркнули, что ФСБ получила информацию о подготовке спецслужбами Украины диверсионно-террористических актов. Диверсии в Москве и Московской области планировались в отношении критически важных объектов, представителей органов власти, военнослужащих Минобороны России и сотрудников правоохранительного блока.

Ранее стало известно о предотвращении серии терактов с применением бомб и беспилотников. Киевский режим планировал диверсии против бойцов СВО, а также теракты на стратегических объектах столичного региона. Атаки удалось предотвратить усилиями российских спецслужб.