Уехавшая в Америку Анна Семенович поселилась в крохотной комнате: входила в нее только боком

Анна Семенович в отечественном шоу-бизнесе давно заняла свою нишу. Поклонники любят артистку за оптимизм и жизнелюбие, энергию и яркую внешность. Однако будучи в прошлом профессиональной фигуристкой артистка до сих пор следит за любимым видом спорта и помнит, что в ее время фигурное катание было совсем другим.

В частности, Анна попала на тот переломный момент, когда ей даже пришлось покинуть Россию и перебраться в США, потому что тогда катков в Москве просто не хватало. Семенович до сих пор помнит, как жила в "ужасных условиях" - маленьком панельном доме с крошечными комнатами. На тренировки она ездила на велосипеде, потому что совсем не было денег.

"Помню, что у меня была настолько маленькая комнатка, что я могла туда зайти только бочком, также пройти к кровати и сразу лечь. Шкафчика не было, только тумбочка, кроватка и стульчик, куда я вешала свои вещи, большой шкаф стоял за пределами комнаты", - рассказала Анна Семенович "КП".

Когда она жила в России, то тренировалась шесть дней в неделю, каждый день вставая в шесть утра и добираясь до катка на общественном транспорте. Однако в таких спартанских условиях артистка видит и положительные стороны. "Да, мы люди без детства, но характер очень помогает в дальнейшей взрослой жизни. Мы собранные, всегда знаем, чего хотим, прилагаем максимум усилий для достижения цели", - заключила спортсменка.

