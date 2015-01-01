С Всероссийской федерации легкой атлетики сняли связанные с допингом санкции

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) снял с Всероссийской федерации легкой атлетики все санкции, которые были связаны с допингом.

ВФЛА прошла трехлетний "карантин" и выполнила все требования, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

"Внедрены новые стандарты управления, перестроена антидопинговая работа, обновлены региональные структуры", - отметил глава Минспорта.

Подразделение по целостности легкой атлетики (AIU) и независимые эксперты отметили прогресс ВФЛА и полное соответствие заданным стандартам.

ВФЛА лишили членства в международной федерации на фоне допингового скандала в ноябре 2015 года. С тех пор отстранение продлевалось более 15 раз. В 2023 году World Athletics восстановила членство ВФЛА в организации, но наши спортсмены все равно не могут принимать участие в соревнованиях из-за ситуации на Украине.