Вооруженные силы России за минувшие сутки освободили населенный пункт Песчаное в Харьковской области.
Село взяли бойцы группировки "Север", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.
Telegram-канал "Северный Ветер" отмечает, что в настоящий момент российские штурмовики завершают зачистку лесных массивов в окрестностях Песчаного.
Песчаное находится к востоку от города Волчанск у границы с Белгородской областью.
Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР.