Вооруженные силы России за минувшие сутки освободили населенный пункт Песчаное в Харьковской области.

Село взяли бойцы группировки "Север", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Telegram-канал "Северный Ветер" отмечает, что в настоящий момент российские штурмовики завершают зачистку лесных массивов в окрестностях Песчаного.

Песчаное находится к востоку от города Волчанск у границы с Белгородской областью.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР.